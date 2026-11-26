На Кузбасс несётся на всех парусах зверская буря, ветер на днях разгонится до разрушительных скоростей, что вместе с осадками и гололёдом породит настоящий снежный хаос.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 27 ноября, в Кемерове ночью будет –1,–3°C, днём +1,+3°C. Пройдут дожди и метели. Порывы ветра до 19 м/с.

В целом по Кузбассу ночью –1,–6°C, днём 0,+5°C. Ожидаются обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метели, гололедица. Ветер местами разгонится до 22 м/с.

В субботу в ночное время 0,–5°C, в дневное –2,+3°C. Снегопады и дожди с метелями продолжатся, а ветер усилится при порывах до крышесносных 23 м/с.

В воскресенье наметится окончательный переход в "минус": в тёмное время суток –4,–9°C, в светлое –2,–7°C. Снегопады и метели всё ещё не утихнут, а дороги покроются сильным гололёдом. Ветер продолжит разгоняться при порывах до 20 м/с.

Областное МЧС объявило штормовое предупреждение. Кузбассовцев призывают к осторожности во время сильного ветра. Водителям настоятельно советуют снижать скорость и увеличивать дистанцию.

Тем временем в Петербурге ожидается первое за сезон понижение температуры до отрицательных значений днём. Как сообщает Om1 Новосибирск, в ближайшие дни погоду в регионе будет определять антициклон. По словам синоптиков, направление ветра изменится, поэтому поступление осадков со стороны Ладожского озера прекратится. Температура в Северной столице ожидается от −2 до −5 градусов.