Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков решил уйти на пенсию. Генерал-лейтенант написал рапорт об увольнении и с 25 ноября находится в отпуске, из которого уже не вернется на работу. Эту информацию "КП-Екатеринбург" подтвердили несколько источников.

– Изначально генерал-лейтенант Мешков хотел перевестись в Ставрополь, но сделать это не получилось. Потом планировал перевод в Москву на должность главы городской полиции, но и это не вышло. Поэтому принял решение написать рапорт об увольнении по выслуге лет. Пока он не подписан, это должен сделать министр МВД, это не быстрый процесс, – рассказал изданию источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что Мешков с 25 ноября находится в отпуске. На время его отсутствия исполняющим обязанности начальника главка назначен заместитель, генерал-майор полиции Рашид Даулетов.

Александру Мешкову 62 года. Он служит в органах МВД с 1984 года, окончил школу милиции в Каунасе (Литва).

Напомним, ранее редакция VSE42.RU сообщала о том, что глава новокузнецкого района уволился в день рождения.