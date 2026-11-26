Московский подрядчик поплатился за бездействие в Кузбассе. Кемеровское УФАС включило компанию ООО "АВ12" в Реестр недобросовестных поставщиков (РНПО) сроком на два года.

По данным ведомства, причиной стали сорванные сроки капитального ремонта. По договору с муниципальным заказчиком фирма обязалась отремонтировать внутридомовую инженерную систему водоснабжения и водоотведения сразу в двух многоквартирных домах Кемерова.

Однако, получив контракт, московская компания к работам так и не приступила. Ремонт систем водоснабжения и канализации выполнен не был, оставив вопрос обновления труб открытым.

Заказчик попытался решить вопрос мирно, но, не дождавшись действий от исполнителя, был вынужден расторгнуть договор в одностороннем порядке.

– Заказчик в одностороннем порядке расторг договор и обратился в УФАС, – отметили в Кемеровском УФАС.

В ходе проверки специалисты ведомства установили факт недобросовестности со стороны подрядчика. В итоге компании запрещено участвовать в государственных и муниципальных закупках на ближайшие два года.

Добавим, что это далеко не первый случай, когда подрядчики в Кузбассе пытаются уйти от ответственности. Ранее Кемеровское УФАС уже вносило в реестр недобросовестных поставщиков другие организации, сорвавшие контракты на ремонт социальных объектов и жилых домов.