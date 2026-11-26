За одну смену в травматологии Балаковской городской клинической больницы Саратовской области травматолог Андрей Руденко положил в стационар троих взрослых, которых покусали кошки. Об этом сообщает телеканал "Саратов 24".

Сначала в медучреждение обратился 52-летний мужчина: его домашний британец вцепился хозяину в обе кисти и оставил на руках шесть отметин от зубов.

Затем 42-летнюю женщину цапнул за палец знакомый котёнок. Через два дня животное неожиданно умерло, поэтому пациентку срочно госпитализировали – ей ввели антирабический иммуноглобулин и вакцину.

Третьим стал 53-летний мужчина. От собственного питомца он получил четыре глубоких укуса в один палец и больше десяти рваных и колотых ран на другой кисти.

Как пояснил врач, кошки кусают опаснее собак. У них тонкие острые зубы, и они загоняют глубоко в ткани слюну с агрессивной микрофлорой. Снаружи рана закрывается быстро, а внутри разгорается сильное воспаление – вплоть до того, что пальцы могут перестать двигаться. К тому же кошки бывают переносчиками бешенства. Если укусившее животное умерло или исчезло, курс вакцинации надо начинать без промедления.

При кошачьем укусе медики рекомендуют тут же как следует промыть рану водой с хозяйственным мылом – 10-15 минут, обработать края антисептиком, наложить чистую повязку и побыстрее добраться до травмпункта.