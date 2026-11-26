"Пилар", инфраструктурный оператор в составе группы компаний Т2, провел ребрендинг и представил обновленные логотип, айдентику и сайт. Название компании осталось прежним, но фирменный стиль и позиционирование изменились. Новый слоган – "Опора вашей сети". Ребрендинг связан с ростом бизнеса, повышением узнаваемости на телеком – и смежных рынках, а также с намерением укрепить лидерские позиции среди российских инфраоператоров за счет сильного брендинга. Отмечается, что это первый случай ребрендинга среди инфраоператоров, обусловленный не переменами в организационной структуре, а новым масштабом, ролью и желанием привлечь партнеров.
Ответ на новую миссию. Бренд должен соответствовать стратегической цели "Пилара" – стать приоритетным выбором для телеком-операторов, ищущих надежного партнера для развертывания сетей связи. В 2025-2026 гг. компания кардинально укрупнила свою роль на башенном рынке и повысила узнаваемость своего бизнеса. "Пилар" непрерывно расширяет географию присутствия, увеличивает парк антенно-мачтовых сооружений различных конструкций и высоты и совершенствует клиентский сервис. Его качество и надежность обеспечивается силами собственного строительно-монтажного управления.
Новый масштаб в отражении бренда. Компания стремится утвердиться в статусе ведущего инфраструктурного оператора страны – как по качеству сервиса, так и по объему инфраструктуры. Новый брендинг призван закрепить ассоциацию компании с лидерской позицией на рынке. В 2025 году "Пилар" стал лидером рынка инфраоператоров по итогам масштабного строительства последних лет – таковы выводы TelecomDaily. Прирост количества башен год к году составил 22%, всего компания контролирует 28,4% рынка АМС. По итогам III квартала 2026 года, количество опор "Пилара" приблизилось к 39 тысячам объектов. Опоры располагаются как в мегаполисах, так и вдоль дорог, лесов и в удаленных населенных пунктах.
Динамика цифровизации и надежность сети – основа стиля. "Пилар" сохраняет название, но полностью меняет логотип, фирменный стиль и позиционирование. Новый слоган – "Опора вашей сети" – отражает суть того, чем занимается инфраструктурный оператор: делает сложную и критически важную работу для поддержания сетей связи. Основные цвета брендинга – аквамарин, ярко-синий и базовые черный и белый. Аквамарин символизирует динамичность, цифровизацию и скорость распространения новых технологий. Центральным элементом нового логотипа выступает глиф "А", изображающий опору. Графика строится на цифровых линиях и волнах, которые соединяют объекты инфраструктуры, – это метафора передачи данных, маршрутизации и устойчивых сигналов связи.
В отличие от конкурентов, которые показывают статичные объекты на визуале, "Пилар" в своих материалах сделал связь "живой" и акцентировал внимание на технологичности, инженерной точности и масштабе покрытия. Ключевое изменение для клиентов – новый домен сайта. Искать "Пилар" в поисковике теперь можно как pilar-towers.ru. Ребрендинг преобразил и личный кабинет клиентов – трансформировал его в цифровое пространство для управления размещениями, поиска новых объектов и подачи заявок на установку оборудования. Партнеры уже могут оценить изменения брендинга на платформе.
Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":
– За каждой башней "Пилара" стоит конкретная задача партнера: расширить покрытие, разместить новое оборудование и дать людям доступ к цифровым возможностям. Сегодня мы предлагаем полный комплекс услуг – от проектирования и строительства до обслуживания инфраструктуры. В начале года мы вышли на новый уровень – лидерский, нам необходимо и дальше усиливать узнаваемость бренда на рынке, в том числе за счет яркого брендинга и нового подхода к позиционированию. В слогане "Опора вашей сети" заложен наш поход к работе. Партнер должен быть уверен в надежности инфраструктуры и в качестве сервиса на каждом этапе сотрудничества. Мы продолжим расширять парк антенно-мачтовых сооружений, чтобы операторы могли быстрее расширять сети, а качественная мобильная связь становилась доступнее.
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