Новый масштаб в отражении бренда. Компания стремится утвердиться в статусе ведущего инфраструктурного оператора страны – как по качеству сервиса, так и по объему инфраструктуры. Новый брендинг призван закрепить ассоциацию компании с лидерской позицией на рынке. В 2025 году "Пилар" стал лидером рынка инфраоператоров по итогам масштабного строительства последних лет – таковы выводы TelecomDaily. Прирост количества башен год к году составил 22%, всего компания контролирует 28,4% рынка АМС. По итогам III квартала 2026 года, количество опор "Пилара" приблизилось к 39 тысячам объектов. Опоры располагаются как в мегаполисах, так и вдоль дорог, лесов и в удаленных населенных пунктах.

Динамика цифровизации и надежность сети – основа стиля. "Пилар" сохраняет название, но полностью меняет логотип, фирменный стиль и позиционирование. Новый слоган – "Опора вашей сети" – отражает суть того, чем занимается инфраструктурный оператор: делает сложную и критически важную работу для поддержания сетей связи. Основные цвета брендинга – аквамарин, ярко-синий и базовые черный и белый. Аквамарин символизирует динамичность, цифровизацию и скорость распространения новых технологий. Центральным элементом нового логотипа выступает глиф "А", изображающий опору. Графика строится на цифровых линиях и волнах, которые соединяют объекты инфраструктуры, – это метафора передачи данных, маршрутизации и устойчивых сигналов связи.