Илья Середюк во время прямой линии рассказал о реальных потребностях страны в кузбасском угле.

Глава региона пояснил, что сейчас кузбасский уголь сложно и дорого доставлять на зарубежные рынки. Один из возможных вариантов – отказаться от экспорта и поставлять продукцию только внутри страны. Однако для региона это обернется серьезным сокращением отрасли.

– Можно отказаться от них и обеспечивать только внутренние потребности страны. Но тогда мы должны добывать не 200 млн тонн, а 80 млн тонн. Тогда мы должны настолько сжать Кузбасс – мы должны на 60% доктринально отказаться от работы наших угольных предприятий и от такого же количества рабочих мест, – заявил губернатор.

По словам Середюка, эффективный радиус отгрузки кузбасского угля составляет около 2 тысяч километров. При этом сейчас в регионе ежегодно добывают порядка 200 млн тонн, тогда как для обеспечения внутренних потребностей страны достаточно 80 млн тонн. Сейчас оставшиеся 120 млн тонн отправляют в Азиатско-Тихоокеанский регион и на западные рынки.

Напомним, ранее губернатор рассказал о выживающих угольщиках в Кузбассе.