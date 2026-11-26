В Кузбассе рекордные урожаи картошки и зерна, рассказал в четверг на ежегодной прямой линии губернатор Илья Середюк, рассказывая о том, что в регионе уже развито и что будет развиваться в ближайшие годы.

По словам губернатора, то, что половина территории – тайга, не мешает собирать отличный урожай.

– По картофелю очень неплохо получается. По зерновым и масличным – делим первое и второе место с Красноярским краем, – сказал Середюк.

Он подчёркивает, что необходимо добиваться переработки урожая здесь на месте, чтобы производить готовый кузбасский продукт. И тут есть куда расти. В негативный пример глава региона привёл магазины известной фермерской сети, где продаётся холодец производства Красноярского края.

– Мы холодцы разучились делать, что ли? – сокрушается губернатор.

За этот год в регионе собрано 155,7 тысячи тонн картофеля. За 2025 год – 173,8 тысячи тонн.

Напомним, на том же прямом эфире Середюк рассказал о строительстве центров обработки данных в отработанных угольных разрезах. А ещё объяснил отсутствие льготных лекарств тем, что в бюджете на них закончились деньги.