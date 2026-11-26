В Кузбассе прошла напряженная неделя для угольной отрасли. Сибирское управление Ростехнадзора выявило грубые нарушения промышленной безопасности сразу на пяти шахтах региона, что привело к временному запрету работ.

Инспекторы констатируют, что своевременные проверки позволили предотвратить потенциальные аварии и сохранить жизнь и здоровье порядка 60 человек, которые могли пострадать от возможных взрывов пыле-метановоздушной смеси.

Всего с 19 по 25 ноября было составлено пять протоколов о временном запрете деятельности:

На шахте им. С.Д. Тихова эксплуатацию локомотивов остановили на 4 суток из-за превышения концентрации оксида углерода.

В АО "Шахтоуправление "Талдинское-Южное" работы приостановили на 6 суток после того, как пострадал работник – причиной стало нарушение требований безопасности при эксплуатации конвейера.

На шахте "Юбилейная" добыча запрещена на 15 суток из-за нарушений при эксплуатации подвесного монорельсового пути, где также травмировался сотрудник.

На ПАО "Распадская" работы в подготовительном забое остановлены инспекторами за загазирование выработки и возобновление работ без устранения причин.

В АО "УК "Сила Сибири" эксплуатация конвейеров запрещена, а материалы переданы в суд из-за пылевзрывоопасного состояния выработки.

Ведомство отмечает, что по всем фактам ведется разбирательство, виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, что проверки Ростехнадзора на кузбасских шахтах не сбавляют оборотов. Ранее VSE42.RU сообщал, что с 5 по 11 ноября инспекторы также выявили нарушения на пяти предприятиях.