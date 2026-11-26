В ГУФСИН Кузбасса выбрали "Мисс УИС – 2026". В финале регионального этапа Всероссийского конкурса приняли участие 12 сотрудниц уголовно-исполнительной системы региона.
Участницам предстояло пройти целый ряд испытаний. Они соревновались в профессиональной, огневой и физической подготовке, готовили видеоролики "Реклама профессии", а также участвовали в импровизационном и творческом этапах. Параллельно в официальном канале ГУФСИН в мессенджере "Макс" шло онлайн-голосование за титул "Мисс зрительских симпатий".
Конкурсантки представляли разные подразделения ведомства – от отделов безопасности и охраны до конвоирования, уголовно-исполнительной инспекции, юридической, тыловой и медицинской службы, канцелярии и организационно-аналитического направления. Еще в октябре, на первом этапе, девушки демонстрировали профессиональные навыки, спортивную подготовку и знание нормативно-правовой базы.
Самым ярким стал финальный творческий блок: видеоролик "Реклама профессии", конкурс "Краса России", самопрезентация и дефиле. Со сцены звучали стихи и песни, участницы танцевали и выходили в вечерних платьях. За ходом конкурсных испытаний наблюдало жюри, в состав которого под руководством заместителя начальника ГУФСИН Кузбасса Олега Жолудева вошли деятели культуры и искусства региона, индустрии моды, представители взаимодействующих ведомств.
Без наград не осталась ни одна участница: все получили дипломы в разных номинациях, а двум девушкам достались титулы вице-мисс. "2-й вице-мисс" стала Алена Сильева из ИК-40, "1-й вице-мисс" – Анна Фуркайло из СИЗО-4. Победительницей конкурса признали Диану Кинд из СИЗО-1 – именно она представит Кузбасс на всероссийском этапе. До службы в УИС Диана профессионально занималась моделингом и работала с известными мировыми брендами. Она же победила в онлайн-голосовании и получила приз в номинации "Мисс симпатия".
По словам организаторов, конкурс – это не просто праздник красоты и грации. Он помогает раскрыть таланты сотрудниц, показать их хрупкими и женственными вне службы и в то же время подчеркнуть сложность и ответственность их работы.