Самым ярким стал финальный творческий блок: видеоролик "Реклама профессии", конкурс "Краса России", самопрезентация и дефиле. Со сцены звучали стихи и песни, участницы танцевали и выходили в вечерних платьях. За ходом конкурсных испытаний наблюдало жюри, в состав которого под руководством заместителя начальника ГУФСИН Кузбасса Олега Жолудева вошли деятели культуры и искусства региона, индустрии моды, представители взаимодействующих ведомств.

Без наград не осталась ни одна участница: все получили дипломы в разных номинациях, а двум девушкам достались титулы вице-мисс. "2-й вице-мисс" стала Алена Сильева из ИК-40, "1-й вице-мисс" – Анна Фуркайло из СИЗО-4. Победительницей конкурса признали Диану Кинд из СИЗО-1 – именно она представит Кузбасс на всероссийском этапе. До службы в УИС Диана профессионально занималась моделингом и работала с известными мировыми брендами. Она же победила в онлайн-голосовании и получила приз в номинации "Мисс симпатия".

По словам организаторов, конкурс – это не просто праздник красоты и грации. Он помогает раскрыть таланты сотрудниц, показать их хрупкими и женственными вне службы и в то же время подчеркнуть сложность и ответственность их работы.