Всего жюри выбрало 46 победителей в пяти основных категориях: "Гостиная и спальня", "Кухня и обеденная зона", "Детская мебель", "Мебель для общественных и уличных пространств", "Декор и интерьер". При оценке изделий учитывали их практичность, функциональность, эргономику, безопасность и дизайн. Также эксперты обращали внимание на технологичность и экологичность производства.

В категории "Детская мебель" в номинации "Детские столы и стульчики" победила компания "Из-дерева" из Барнаула, а в номинации "Детские кровати" – Lovella из Новосибирска.

Среди лауреатов оказались как новые участники, так и компании, которые уже получали награды в прошлом году. В числе последних – фабрика мягкой мебели "ПАН-ДИВАН" из Подольска, магазин корпусной мебели "Дубовенок" из Санкт-Петербурга, пермская мебельная фабрика Derzai и казанская студия озеленения Eco-store.

В номинации народного голосования победила компания "Шатура", специализирующаяся на производстве корпусной мебели.

Организатором премии выступила платформа Авито. По данным компании, в III квартале 2026 года количество сделок в этой категории увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а покупательская активность – на 17%.

Наиболее заметно вырос спрос на новый текстиль и ковры – на 39%. Продажи освещения прибавили 31%, предметов интерьера и искусства – 28%. Также покупатели стали чаще приобретать тумбы и подставки (рост на 20%), пуфы и банкетки (на 17%) и комплекты мебели (на 11%).