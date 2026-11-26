В Новокузнецке перед судом предстанет автомобилист, который решил пренебречь законом дважды. Дознаватели завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном нетрезвом вождении.

Инцидент произошел еще в августе на проспекте Курако. Мужчина на Toyota Ist стал участником аварии с автомобилем Toyota Vitz. Вместо того чтобы дождаться полицию, виновник столкновения просто бросил машину и попытался скрыться. Однако полицейские быстро установили личность беглеца и задержали его неподалеку.

Проверка документов повергла сотрудников ГИБДД в шок. Во-первых, у задержанного вообще никогда не было водительских прав. Во-вторых, от него исходил сильный запах алкоголя.

– Результаты проведенного освидетельствования показали, что уровень алкоголя в организме задержанного в 8 раз превышал допустимый, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Далее выяснилось, что всего несколько месяцев назад, в сентябре 2025 года, этот же водитель уже попадался полиции пьяным за рулем без прав и получил тогда 10 суток ареста. Теперь же за повторное нарушение ему грозит уже уголовная ответственность – до двух лет лишения свободы. Кроме того, за оставление места аварии он уже отсидел 15 суток административного ареста.