Размещать дата-центры в отработанных разрезах нужно для переработки угля прямо в регионе и развития искусственного интеллекта, сказал в четверг на ежегодной прямой линии губернатор Илья Середюк.

– Мы можем нарастить ещё 10 гигаватт выработки электроэнергии за счёт того, чтобы никуда не возить уголь, а перерабатывать его здесь в электроэнергию и в следующий продукт, – сказал Середюк.

Он подчёркивает, что такие дата-центры будут всё более востребованными для нужд ИИ.

Глава региона также указывает, что маржинальность угля в этом случае тоже вырастет, так как его не придётся отправлять за 5 000 километров в другую страну, теряя на логистике 70% от стоимости продукта.

Напомним, Владимир Путин поручил разработать программу размещения дата-центров в кузбасских разрезах до конца года.