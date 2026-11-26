Многим знакома ситуация: приятель переводит деньги на карту и пишет в комментарии "за ремонт" или "за консультацию". Начиная с 2027 года такие поступления могут вызвать вопросы у налоговой. Причем передавать сведения по собственной инициативе будет Центробанк, а не Федеральная налоговая служба. Об этом в разговоре с Pravda.Ru сообщила Наталья Оганова – практикующий юрист, кандидат юридических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Поправки, предусматривающие такой порядок, уже поступили в Госдуму. Если их примут, с 1 января 2027 года Банк России сможет направлять в ФНС информацию о гражданах, на чьи счета, судя по характеру операций, регулярно поступает доход от других физических лиц.

Передавать данные планируют в обе стороны. У налоговой Центробанк сможет получать сведения об открытых и закрытых счетах, вкладах, а также о категориях среднемесячных доходов граждан. С сентября 2027 года к этой схеме предполагается подключить и электронные кошельки.

При каких суммах у налоговой могут появиться вопросы

В качестве ориентира Минфин называл 2,4 млн рублей за год, если происхождение этих доходов не подтверждено. Столько же составляет годовой лимит дохода для самозанятых.

Впрочем, в самих поправках такой порог не указан. По каким признакам поступления будут считать систематическими и как станут оценивать риски, Центробанк и Федеральная налоговая служба определят в отдельном соглашении.

Эксперты полагают, что новый порядок контроля не должен затрагивать переводы от близких, деньги в счет возврата долгов, перемещения средств между своими счетами и разовые поступления, источник которых понятен.

Кому стоит обратить внимание на изменения в первую очередь

В центре внимания могут оказаться те, кому деньги от других людей приходят регулярно.

Прежде всего это касается самозанятых и фрилансеров, которые получают оплату услуг на личные карты. Также речь об арендодателях, принимающих одним переводом плату за жилье вместе с коммунальными платежами, и о гражданах, которым одни и те же отправители постоянно переводят деньги – с пометкой об оплате услуг или вовсе без указания назначения.

А вот повседневные переводы между родственниками – не главная цель предлагаемых мер.

Три совета тем, кто пользуется банковскими картами

Чтобы сократить возможные риски, советую соблюдать несколько простых правил.