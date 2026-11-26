В Кузбассе объявили сезонную тревогу для пешеходов. На стыке осени и зимы погода становится по-настоящему травмоопасной: дожди сменяются заморозками, превращая тротуары в настоящий ледовый каток.

Как сообщает Минздрав Кузбасса, главный областной специалист травматолог-ортопед Роман Воронкин обратился к жителям региона с предупреждением. По словам врача, именно сейчас медики фиксируют всплеск обращений с вывихами, растяжениями и переломами – всё это результат падений на скользком покрытии.

Специалист призывает кузбассовцев быть предельно внимательными и позаботиться о своих суставах заранее. Роман Воронкин советует выбирать маршруты там, где меньше вероятность подскользнуться, и не стесняться использовать средства дополнительной опоры – например, трости или палки для скандинавской ходьбы, чтобы удержать равновесие.