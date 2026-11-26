Губернатор Илья Середюк во время прямой линии рассказал о масштабном проекте строительства железной дороги из Кузбасса в Китай. По его словам, новая транспортная линия позволит существенно снизить расходы на доставку продукции за рубеж.

Глава региона объяснил, что сейчас кузбасским предприятиям сложно и дорого доставлять свою продукцию на зарубежные рынки. Один из вариантов решения проблемы – строительство железнодорожного маршрута в сторону Китая.

По словам Середюка, Россия имеет прямую границу с Китаем южнее Таштагола – через территорию Алтая.

– В 800 км от границы существует разветвлённая железнодорожная сеть КНР – основной потребитель нашей продукции. 800 км от границы и до границы 400 км нужно проехать. Всего лишь 1200–1500 км железной дороги нужно построить, – отметил глава региона.

По оценке губернатора, реализация проекта позволит сократить транспортные расходы на 40%. При этом строительство потребует очень крупных инвестиций.

Середюк сообщил, что проект уже получил научное обоснование и поддержку Российской академии наук. Кроме того, на днях инициативу поддержали в РЖД.

Следующим этапом станет подготовка технико-экономического обоснования, расчёт инвестиционных затрат и оценка экономической эффективности будущей железной дороги.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, что в Кузбассе задумали электричку Новосибирск – Шерегеш.