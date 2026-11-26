Поводом для обсуждения стала гипотеза профессора из Оксфорда: если почти полностью остановить старение, человек теоретически сможет прожить до 1400 лет. Правда, для этого пришлось бы всю жизнь сохранять здоровье и физическую форму 20-летнего. Специалисты, однако, напоминают, что организм меняется с возрастом неравномерно, а в работе иммунитета наступают переломные моменты, которые нельзя просто сбросить со счетов.

Как объяснил Новоселов в беседе с Pravda.Ru, длительность жизни – сопутствующая особенность адаптации вида, обеспечивающей его устойчивость и способность меняться со временем. При этом старение, то есть снижение жизнеспособности, и характерная для вида продолжительность жизни – разные вещи, подчеркивает геронтолог.

Даже у близких видов, например обычной мыши и голого землекопа, разница в этих показателях достигает десятков раз и определяется генетикой. Оценивая риски, нельзя забывать и о внешних обстоятельствах: возрастные изменения нередко дают о себе знать неожиданно, поэтому привычки и образ жизни важно вовремя пересматривать.

– Это не просто фантастическая идея, а невозможный сценарий. Существуют механизмы, которые определяют видовую продолжительность жизни. Мы знаем, как называется наш биологический вид и до какого возраста в среднем доживают люди, – пояснил Новоселов.

Врач также посоветовал не принимать на веру громкие обещания футурологов о тысячелетней жизни. За такими информационными вбросами, по его мнению, могут стоять коммерческие интересы – скажем, желание подтолкнуть людей к страховым взносам в пенсионные фонды. При этом участники подобных споров нередко упускают из виду обычные ограничения физиологии. Так, состояние сердца начинает ухудшаться намного раньше, чем появляются заметные симптомы, и на этом фоне рассуждения о нескольких столетиях жизни теряют смысл.

Врач напомнил, что с 75 лет начинается старость. Он считает, что в таком возрасте уже стоит подумать о завещании, так как это куда практичнее: так можно заранее уберечь будущих наследников от разногласий.

Вместо того чтобы гнаться за невероятными сроками жизни, физиолог предлагает уделять внимание проверенным способам поддерживать организм. Даже белок в рационе, напоминает он, способен обернуться фактором риска, если его количество не соответствует потребностям обмена веществ. А ходьба и регулярные физические нагрузки, как показали исследования, в вопросах здорового долголетия нередко приносят больше пользы, чем жесткие ограничения в питании.