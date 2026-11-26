Сибиряки могут получить в будущем электричку Новосибирск – Шерегеш, рассказал в четверг губернатор Илья Середюк на ежегодной прямой линии. Он пояснил, что обращался к руководству Западно-Сибирской железной дороги с вопросом о новых направлениях. Выяснил, что техническая возможность есть, но на железной дороге в регионе крайне загруженный график.

– Необходимо согласовывать графики на федеральных магистралях ЗСЖД. Прорабатываем несколько направлений: Новосибирск – Кемерово, Новосибирск – Новокузнецк, Новосибирск – Таштагол – Шерегеш, – сказал Середюк.

Он также пофантазировал: новосибирец вечером в пятницу садится на электричку и утром в субботу добирается до Шерегеша. А днём в воскресенье сразу после выселения из гостиницы уезжает домой.

Тем не менее никаких сроков запуска новых направлений губернатор не назвал.

Ранее на той же прямой линии Середюк рассказал о причинах пропажи льготных лекарств, почему Кузбасс бедный и насколько плохо себя чувствуют угольщики.