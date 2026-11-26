В Новокузнецке полицейские вычислили живодера, который жестоко обошелся со своей собакой на улице Циолковского. По данным ГУ мВД по Кузбассу, в полицию обратился местный житель: он рассказал, что стал свидетелем вопиющей сцены – 33-летний хозяин схватил своего мопса за шлейку, душил его, бил и с силой бросил в сторону подъезда.

Инцидент попал на видео и разлетелся по социальным сетям, вызвав волну возмущения у горожан. Пока очевидцы вызывали полицию, живодер скрылся, бросив избитого питомца на улице. Прохожая подобрала собаку и отвезла её в ветеринарную клинику. К счастью, врачи не выявили у мопса серьезных травм.

– Сейчас мопс находится у опекуна, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Оперативники быстро установили личность владельца – им оказался 33-летний местный житель. На вопрос о причинах поступка мужчина цинично ответил, что испытывает к собаке неприязнь.

Участковый направил собранные материалы в Управление ветеринарии Кузбасса. Теперь хозяину грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 8.52 КоАП РФ "Несоблюдение требований к содержанию животных". Максимальный штраф до 15 тысяч рублей.