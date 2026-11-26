Губернатор Илья Середюк рассказал во время прямой линии о кризисе угольной отрасли в Кузбассе.

По словам главы региона, уголь остаётся основой экономики Кузбасса. Всего в отрасли работают около 150 предприятий. После введения западных санкций четыре года назад угольщики потеряли возможность поставлять продукцию в Европу. Пришлось переориентировать экспорт на Китай и Индию.

Однако новые направления обернулись серьёзными расходами на перевозку. Как отметил Середюк, логистика обходится примерно в 70% стоимости угля.

– 70–75 процентов угольных предприятий работает с отрицательной рентабельностью – налог на прибыль мы перестали получать, – заявил губернатор.

Он также сообщил, что за год после введения ограничений бюджет Кузбасса недополучил 60 млрд рублей доходов.

Напомним, ранее Илья Середюк объяснил, почему Кузбасс такой нищий.