Неприятный запах ног и дискомфорт в обуви могут испортить настроение даже после обычного рабочего дня. Поддерживать свежесть можно без серьёзных затрат – достаточно пересмотреть несколько привычек и добавить в уход простые средства, пишет ИА KrasnodarMedia.

Домашние процедуры против потливости

Один из способов ухода – контрастные ванночки. В исходных рекомендациях предлагают чередовать тёплую и прохладную воду, завершая процедуру погружением стоп в холодную. При этом не стоит использовать ледяную воду: резкое охлаждение может вызвать неприятную сосудистую реакцию.

Ещё один вариант – компресс с отваром коры дуба. Она содержит дубильные вещества, которые обладают вяжущими свойствами и помогают уменьшить ощущение влажности кожи. Для процедуры можно приготовить ванночку или смочить отваром вафельное полотенце, обернуть им стопы, сверху надеть пакет и оставить на 30 минут.

Как сохранить свежесть в течение дня

Если приходится долго находиться в закрытой обуви, стоит брать с собой запасные носки и влажные салфетки. При необходимости можно протереть стопы, дать им высохнуть и надеть чистую пару.

Дополнительно можно использовать нейтрализатор запаха. Для этого нужно распылить средство внутрь обуви или протереть внутреннюю поверхность ватным диском, смоченным в эфирном масле чайного дерева. Масло обладает антисептическим эффектом и помогает убрать запах.

Аксессуары, которые упростят уход

Дополнить привычный уход поможет электрическая сушилка для обуви – она удаляет лишнюю влагу после носки. Отдельные модели оснащены ультрафиолетовой обработкой. Они не просто сушат, но и дезинфицируют, убирая бактерии и стойкие запахи.