В Кузбассе обрушился сбор налога на прибыль организаций, из-за чего растёт дыра в бюджете. Об этом рассказал в четверг губернатор Илья Середюк на ежегодной прямой линии.

Середюк пояснил, что НДФЛ и налог на прибыль – основные источники поступлений в бюджет. И если с первым проблем нет, то именно второй – обвалился.

– Уголь необходимо транспортировать на Восток, 70% от его стоимости съедает логистика. Остаётся процентов 25-30. Из них нужно заплатить зарплату, покрыть текущие расходы, уплатить налоги, – сказал Середюк.

Как итог, ещё четыре года назад, когда ударили санкции, бюджет недополучил 60 млрд рублей. Как итог, все последующие годы бюджет недополучает эту сумму.

Пришлось срочно урезать расходы: например, на 25% – на госаппарат. Власти стали искать возможности повышения производительности труда и надеяться на повышение цен на мировых рынках. Региональную экономику пытаются диверсифицировать и повысить маржинальность производства – чтобы не просто производить молоко, а продукты из него с высокой добавочной стоимостью.

Напомним, дыра в областном бюджете составила 24 млрд рублей.