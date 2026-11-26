Нехватка льготных лекарств – это вопрос №1, на это жалуются в ноябре чаще всего, рассказал в четверг губернатор Илья Середюк на ежегодной прямой линии. Например, в Юрге мама двоих приёмных детей жалуется, что уже два месяца не получает препарат для ребёнка от эпилепсии.

Глава региона заявил, что в этом нет вины министра здравоохранения Андрея Тарасова.

– Прямой вины министра в этом нет, это последствия кризиса, который наблюдаем на протяжении 4 лет. Получаем недостаточный бюджет на финансирование самых актуальных вопросов, – сказал Середюк.

В результате в ноябре было потрачено всё, что было заложено в бюджете на льготные лекарства на этот год. Губернатор заверил, что изыскивает дополнительные средства на льготные препараты.

– Изыскиваем в областном бюджете, отторговываем. Экстренно сократили другие расходы, чтобы приобрести жизненно важные лекарства, – сказал глава региона.

В декабре закупки должны завершиться, лекарства поступят в льготные аптеки, заверил Илья Середюк.