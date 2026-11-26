Омепразол способен вызывать дефицит железа, рассказал в четверг главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Дело в том, что этот препарат подавляет протонную помпу, что ведёт к уменьшению выработки кислоты в желудке. Назначают, например, при рефлюксной и язвенной болезни. Однако возможна неожиданная побочка.

– В наблюдательных исследованиях у людей, длительно принимавших препараты этой группы, дефицит железа встречался чаще, – сказал Сиворонов.

Дело в том, что при снижении кислотности желудка препараты железа могут усваиваться хуже. Именно потому теперь приём омепразола рассматривают одну из причин дефицита железа.

Кроме того, омепразол противопоказан при аллергии на действующее или сопутствующее вещества. А ещё он подавляет клопидогрел (препарат против тромбов) и может замедлять выведение метотрексата.

Принимать все эти лекарства нужно под строгим контролем врача.