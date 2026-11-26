Добиться ухоженного вида ногтей на ногах можно и без цветного покрытия. Японский педикюр обещает естественный блеск и гладкость, но при неправильной обработке вместо красоты можно получить истончённую ногтевую пластину, пишет the-day.ru.

В отличие от привычного педикюра с гель-лаком, здесь не используют ни цветное покрытие, ни ультрафиолетовую лампу. Мастер работает со специальными составами, которые распределяют по поверхности с помощью отдельных полировщиков. В системе P.Shine сначала наносят пасту, а затем закрепляют результат пудрой, придающей ногтям блеск.

Как сообщает ИА SevastopolMedia, после процедуры ногти выглядят гладкими и ухоженными, сохраняя естественный цвет. Однако японский педикюр не маскирует выраженную желтизну, пятна и изменения формы – итог во многом зависит от исходного состояния ногтевой пластины.

Как проходит процедура и что делать после нее

Перед началом мастер оценивает состояние ногтей и кожи стоп, затем придаёт ногтям нужную длину и форму. При этом ногти на ногах рекомендуется подстригать ровно, не углубляя срез по бокам: если слишком сильно закруглить уголки, может повыситься риск врастания.

Затем ногтевую пластину аккуратно полируют специальными инструментами. Важно не давить на поверхность и не пытаться устранить каждую неровность: чрезмерная обработка может истончить ноготь. Во время процедуры не должно возникать боли или неприятного жара.

После педикюра достаточно поддерживать чистоту ног и регулярно увлажнять кожу стоп. Не стоит повторять полировку сразу, как только блеск стал менее заметным: частоту обработки лучше подбирать с учётом состояния ногтевой пластины.

Совет

Перед записью важно уточнить, что именно входит в услугу: под названием "японский педикюр" салоны могут предлагать разные программы. Если ногти изменили цвет, утолщились, начали расслаиваться или отслаиваться, сначала стоит обратиться к дерматологу, а не пытаться скрыть проблему косметической процедурой.