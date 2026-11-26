В беседе с изданием Pravda.Ru медик отметила, что спирулина не улучшает память и не снимает тревожность так эффективно, как обещает реклама. Специалист разобрала реальный состав популярной добавки.

Что важно знать о спирулине:

• Польза ограничена. Статус "суперфуда" не подтвержден серьезными медицинскими исследованиями. Спирулина – пресноводная водоросль, поэтому в ней почти нет йода, необходимого для работы мозга. Единственный реальный плюс для нервной системы – достаточное содержание витаминов группы B.

– В спирулине действительно содержатся витамины группы B в достаточном количестве. Поэтому ее можно использовать как дополнительный источник этих веществ для поддержания и улучшения состояния нервной системы, – сказала эксперт.

• Продукты с кухни эффективнее. Для борьбы со стрессом организму нужны метионин и триптофан. В спирулине их мало. Обычный стакан молока и кусочек сыра дадут больше триптофана и лучше поддержат психику, чем БАД.

• Есть противопоказания. Добавка содержит фенилаланин, который опасен для людей с фенилкетонурией. Из-за высокой концентрации витамина C спирулина также противопоказана при склонности к тромбозам и может нейтрализовать действие антикоагулянтов.

• Риск для кишечника. Спирулину часто используют для детокса, но бесконтрольное "очищение" организма способно нарушить естественную микрофлору.

По словам диетолога, спирулину можно использовать только как дополнительный источник витаминов группы B, но при отсутствии противопоказаний. Для защиты от стресса и поддержки мозга надежнее скорректировать обычный рацион.