По версии следствия, схема действовала в Иркутске с 2022 года. Владелец копировального центра предложил знакомому иностранцу наладить изготовление поддельных разрешительных документов за деньги. Тот, в свою очередь, должен был находить клиентов среди своих знакомых.

Предприниматель получал от сообщников данные мигрантов и печатал для них фальшивые документы на оборудовании, установленном в офисе. За свои услуги он получал вознаграждение. Как считают следователи, таким способом сообщники планировали организовать незаконную миграцию неограниченного числа иностранных граждан.

Как пишет ИА "Сибирские новости", деятельность группы пресекли сотрудники Следственного комитета совместно с полицейскими. Обыски прошли в квартирах фигурантов и в копировальном центре. Там изъяли технику, документы и крупную сумму денег.

Предпринимателю и двум его сообщникам предъявили обвинение в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения и поддельных документов. Сейчас следователи устанавливают других возможных участников схемы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кузбассе нелегальных мигрантов нашли среди скота.