Утром в четверг, 26 ноября, жителей Осинников напугали звуки, похожие на взрывы. Около администрации также замечены автомобили пожарных и многочисленные силовики.

Позже в местном паблике сообщили, что там идут учения.

– В районе администрации использовалась дымовая шашка как имитация взрывного устройства, – сообщает "Подслушано Осинники и Калтан".

В двух городах в четверг проходят антитеррористические учения. Гражданам бояться нечего.

Напомним, ФСБ несколько дней назад анонсировала учения на территории Осинников и Калтана, предупреждая о перекрытии дорог.