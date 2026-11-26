У тех, кто трудится в тяжелых, опасных или особых климатических условиях, есть возможность выйти на пенсию раньше установленного срока. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал Константин Добромыслов, кандидат экономических наук, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС.

Главные правила досрочного выхода на пенсию закреплены в Федеральном законе номер 400 "О страховых пенсиях". По этому закону завершить работу раньше обычного могут сотрудники вредных производств, а также учителя и медработники, которые набрали нужную выслугу лет. Такие льготы предусмотрены и для жителей Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему.

При этом следить за формированием будущих выплат сегодня можно через интернет. В частности, электронные сервисы ведомства позволяют заранее рассчитать размер пенсии.

По словам эксперта, подтвердить стаж без официального оформления на работе будет сложно. В бумажной или электронной трудовой книжке необходимо указать конкретную специальность, а в некоторых случаях – еще и класс опасности выполняемых работ. Кроме того, закон предусматривает особые льготы для отдельных ситуаций. Некоторым гражданам положена не только одна пенсия: они могут рассчитывать на более широкую государственную поддержку.

– В зависимости от оснований человек может выйти на пенсию на пять или десять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Чтобы узнать, есть ли у него такое право, достаточно зайти в личный кабинет на сайте Социального фонда России, – уточнил специалист.

Если сведений в личном кабинете не хватает, Добромыслов советует обратиться в кадровую службу работодателя. Именно там должны учитывать все условия, от которых зависит право на льготу. При этом стаж важен уже с юности: даже официально оформленная подработка помогает набирать пенсионные баллы и тем самым формировать будущую пенсию.

Эксперт также советует не упускать из виду изменения пенсионных правил. Сейчас россиянам предлагают начислять больше пенсионных баллов, а это может отразиться на размере будущих выплат. Не стоит забывать и о поддержке, которую СФР предоставляет без заявлений от граждан. Так, уже в ближайшее время фонд автоматически пересчитает пенсии некоторым льготным категориям.