Чтобы получать полезные ответы от больших языковых моделей, важно не ограничиваться парой строк, а учиться составлять подробное техническое задание. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал Илья Рыбальченко, эксперт по искусственному интеллекту и информационной безопасности. Он объяснил, почему популярная привычка "оживлять" нейросеть, предлагая ей разные роли, понемногу уступает более вдумчивой аналитической работе.

Ранее сообщалось, что спокойное общение с чат-ботами чаще помогает исправить ошибки, чем ругань и оскорбления. Исследование Searchable показало: после вежливой просьбы пересмотреть ответ ChatGPT, Gemini и Claude вносили изменения в 35 процентах случаев. Если же сообщение содержало брань, этот показатель падал до 24 процентов. При этом учёные отмечают: пытаясь логически объяснить собственные промахи, модели нередко выдают тексты, в которых много обмана.

Рыбальченко считает, что на нынешнем этапе развития ИИ привычный промт-инжиниринг уже отходит на второй план. Вместо просьб "побудь врачом или физиком" всё чаще используются брифы. Как объясняет эксперт, нейросети часто не хватает исходной информации, чтобы хорошо справиться с задачей. Поэтому разговор лучше выстраивать так, чтобы система сама уточняла всё необходимое.

По объяснению Рыбальченко, бриф предполагает обратный подход: пользователь описывает задачу и просит ИИ разделить её на понятные части. Другой вариант – предложить нейросети задать 20 важных вопросов, которые помогут разобраться, что именно требуется. После этого она выполняет задачу.

Не менее важно задать "рамку", то есть контекст, от которого зависит подача ответа. По замечанию специалиста, даже одно понятие – например, "альтруизм" – нужно раскрывать по-разному, если обращаешься к детям, пенсионерам или людям из бизнеса.

Чтобы ответ получился точным, Рыбальченко советует начать с просьбы подготовить уточняющие вопросы по теме. Когда ответы на них будут собраны, можно поручить ИИ сформулировать итоговый промт. При неудачной формулировке запроса пользователи нередко получают вместо фактов лишь видимость сомнений.

– Искусственный интеллект вообще не знает, чего вы хотите, чего вы просите, зачем. Поэтому нужно сначала спросить у него, узнай у меня, что я хочу, потом составь мне промт, только потом этот промт запускай, – сказал собеседник СМИ.

Такая последовательность помогает свести к минимуму вероятность "галлюцинаций" и появления недостоверной информации. Между тем подобные технологии уже применяются в самых разных областях, в том числе при трудоустройстве, где отмечают предвзятость алгоритмов во время отбора квалифицированных специалистов.