Россельхознадзор уличил кузбасского предпринимателя в махинациях с документами.

Так, 17 ноября инспектор ведомства обратил внимание на то, что ИП Костерин А.В. не обследовал урожай пшеницы 2026 года на остатки пестицидов "Оплот Трио", "Синклер" и "Табу". Более того, целая гора зерна взялась из пустоты.

– Установлено несоответствие объёма задекларированной партии фактическому объёму урожая. Предприниматель задекларировал 350 т пшеницы при урожае 0 т, что свидетельствует о недостоверном декларировании продукции, – сказали в надзорном органе.

Декларация о соответствии признана недействительной. Бизнесмену объявили предостережение.

Всего с начала года Россельхознадзор выявил в Кузбассе 160 тысяч тонн недостоверно задекларированного зерна.