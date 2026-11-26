Трагедия произошла в Невинномысске 16 марта 2026 года в комнате общежития, где 16-летний подросток находился вместе с матерью и её 51-летней подругой. Компания распивала алкоголь. Во время застолья между юношей и гостьей возник конфликт: они обменялись оскорблениями, после чего ссора на время прекратилась.

Когда мать вышла из комнаты, подросток остался с женщиной наедине. Он поставил телефон так, чтобы камера снимала всё происходящее, а затем напал на знакомую матери с двумя кухонными ножами. Удары пришлись по всему телу: в лицо, шею, туловище, ноги. Всего – 42 ножевых.

– От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Когда мать вернулась в комнату и увидела жуткую картину, она в ужасе вызвала полицию. Подростка задержали. В отношении него возбудили уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Вину он признал частично, пишет "КП-Северный Кавказ".

– По ходатайству следствия в отношении него избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Спустя восемь месяцев суд признал юношу виновным и назначил ему восемь лет воспитательной колонии.

Мать подростка также находится под следствием по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ей грозит до трёх лет колонии.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как кемеровчанка порезала возлюбленного, когда тот приехал мириться.