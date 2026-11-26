Кемеровский районный суд вынес приговор 43-летней жительницы села Силино, сообщают в четверг областные прокуратура и СК.

В начале октября 2026 года полицейские узнали о потасовке в селе и поехали разбираться. Там они увидели буйного мужчину и пригласили в служебный автомобиль. Сельчанин пришёл в ярость, его попытались утихомирить, но на помощь побежала бывшая жена.

– Женщина, высказала в адрес участкового угрозу применения насилия, после чего толкнула его и укусила за предплечье, – сказали в СК.

На даму завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Женщина признала вину и раскаялась. Суд дал ей полтора года условно.