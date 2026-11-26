Двое жителей Мегино-Кангаласского района Якутии пришли на поминки на следующий день после смерти родственника. На столе они заметили его мобильный телефон. Один из гостей открыл банковское приложение и получил доступ к кредитной карте и счёту умершего.

Затем приятели договорились поделить деньги. Один из них перевёл 50 тысяч рублей на счёт сообщника и ещё 50 тысяч – на свой. Второй в это время следил за обстановкой.

Последствия кражи обнаружились лишь спустя несколько месяцев. Родственница умершего узнала о задолженности перед банком и погасила её, полагая, что мужчина просто не успел закрыть кредит. О том, что деньги похитили участники поминок, женщина не знала.

В итоге суд признал обоих мужчин виновными в краже с банковского счёта группой лиц по предварительному сговору. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, раскаяние и возмещение ущерба.

Каждому назначили штраф в размере 130 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом сообщает КП-Якутия.

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