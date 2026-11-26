Новосибирский психолог Арина Новгородцева рассказала, когда увлечение видеоиграми перестает быть безобидным. Специалист назвала пять признаков того, что хобби превращается в зависимость.
Выход GTA VI вызвал ажиотаж среди геймеров, однако для некоторых игроков увлечение может перерасти в зависимость. Руководитель Центра психологической и инклюзивной помощи НГУЭУ Арина Новгородцева рассказала, как вовремя заметить проблему и правильно на неё реагировать. Об этом пишет Om1 Новосибирск.
Как отличить увлечение от зависимости
Граница проходит не по количеству часов за компьютером, а по потере контроля. О проблеме говорит то, что игра начинает вытеснять сон, работу, учёбу и общение с близкими.
Тревожные признаки игромании:
- игра вытесняет базовые потребности и занимает все мысли;
- без доступа к игре появляется раздражительность;
- для получения прежнего удовольствия требуется всё больше времени;
- человек забрасывает старые интересы и обязанности;
- игрок скрывает от близких реальное время, проведённое за экраном.
Почему релиз GTA VI может стать триггером
Сама по себе игра зависимость не формирует. Однако массовый ажиотаж, эффект "все играют" и глубокое погружение в процесс снижают внутренние барьеры у людей, которые уже склонны к зависимому поведению.
Причины ухода в игру
Нередко за игроманией стоят реальные жизненные трудности, с которыми человеку тяжело справляться в одиночку.
– Часто за игровой зависимостью стоят трудности в реальной жизни, с которыми человеку тяжело справляться в одиночку, и он убегает от них в игру, потому что в ней есть шанс заново пройти миссию, если не получилось с первого раза, – отметила Новгородцева.
Что делать
- Профилактика: развивать навыки самоконтроля и эмоциональной регуляции, а не вводить жёсткие запреты.
- Поведение близких: отказаться от скандалов и ультиматумов, так как они заставляют игрока ещё сильнее скрывать своё увлечение. Вместо этого стоит честно обсудить конкретные последствия зависимости.
- Помощь специалиста: обратиться к психологу необходимо, если попытки сократить время за игрой приводят к постоянным эмоциональным срывам.