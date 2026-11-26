Выход GTA VI вызвал ажиотаж среди геймеров, однако для некоторых игроков увлечение может перерасти в зависимость. Руководитель Центра психологической и инклюзивной помощи НГУЭУ Арина Новгородцева рассказала, как вовремя заметить проблему и правильно на неё реагировать. Об этом пишет Om1 Новосибирск.

Как отличить увлечение от зависимости

Граница проходит не по количеству часов за компьютером, а по потере контроля. О проблеме говорит то, что игра начинает вытеснять сон, работу, учёбу и общение с близкими.

Тревожные признаки игромании:

игра вытесняет базовые потребности и занимает все мысли;

без доступа к игре появляется раздражительность;

для получения прежнего удовольствия требуется всё больше времени;

человек забрасывает старые интересы и обязанности;

игрок скрывает от близких реальное время, проведённое за экраном.

Почему релиз GTA VI может стать триггером

Сама по себе игра зависимость не формирует. Однако массовый ажиотаж, эффект "все играют" и глубокое погружение в процесс снижают внутренние барьеры у людей, которые уже склонны к зависимому поведению.

Причины ухода в игру

Нередко за игроманией стоят реальные жизненные трудности, с которыми человеку тяжело справляться в одиночку.

– Часто за игровой зависимостью стоят трудности в реальной жизни, с которыми человеку тяжело справляться в одиночку, и он убегает от них в игру, потому что в ней есть шанс заново пройти миссию, если не получилось с первого раза, – отметила Новгородцева.

Что делать