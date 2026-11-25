Березовский городской суд Кемеровской области встал на сторону работников АО "Угольная компания "Северный Кузбасс". Иск, поданный в их интересах, был удовлетворен: с собственника предприятия взыщут 88 988 760 рублей. Эти средства пойдут на возмещение ущерба, который сотрудникам причинили из-за невыплаты зарплаты, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

Суд произвел расчет, согласно которому взысканные деньги распределят между работниками разных подразделений компании. В их числе – сотрудники автобазы, исполнительного аппарата, обогатительной фабрики "Северная", погрузочно-транспортного управления, а также шахт "Березовская" и "Первомайская".

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее мы писали о том, что угольная компания "Северный Кузбасс" продолжает погружаться в кризис. Власти региона раскрыли масштаб проблем и предупредили о риске банкротства и закрытия компании.