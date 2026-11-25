В Кемеровской области по решению суда собственник угольной компании должен выплатить сотрудникам почти 89 млн рублей.
Березовский городской суд Кемеровской области встал на сторону работников АО "Угольная компания "Северный Кузбасс". Иск, поданный в их интересах, был удовлетворен: с собственника предприятия взыщут 88 988 760 рублей. Эти средства пойдут на возмещение ущерба, который сотрудникам причинили из-за невыплаты зарплаты, сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.
Суд произвел расчет, согласно которому взысканные деньги распределят между работниками разных подразделений компании. В их числе – сотрудники автобазы, исполнительного аппарата, обогатительной фабрики "Северная", погрузочно-транспортного управления, а также шахт "Березовская" и "Первомайская".
На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.
Напомним, ранее мы писали о том, что угольная компания "Северный Кузбасс" продолжает погружаться в кризис. Власти региона раскрыли масштаб проблем и предупредили о риске банкротства и закрытия компании.