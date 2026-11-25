В Березовский городской суд поступил иск, касающийся теплоснабжения жителей поселка шахты "Березовская". Как уточнили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, разбирательство инициировано после проверки того, насколько котельная готова к отопительному сезону 2026–2027 годов. Согласно акту от 23 октября 2026 года, объект к зиме не готов: индекс готовности оказался крайне низким – всего 0,08%. Нарушения должны были устранить до 1 декабря, однако этого не произошло, и паспорт готовности котельной до сих пор не получен.

В ходе проверки выявили целый ряд проблем. В частности, не хватает около 40% работников, запаса угля нужной марки недостаточно, а часть топлива оказалась ненадлежащего качества. Из-за этого возникает риск перебоев с подачей тепла жителям поселка, где проживают порядка 3,5 тысячи человек.

Иск подал прокурор города. В нем содержатся требования к трем сторонам. АО "УК "Северный Кузбасс" должно устранить выявленные нарушения, ОАО "СКЭК" – обеспечивать потребителей теплом и горячей водой в необходимых объемах и надлежащего качества до конца отопительного периода, а администрация Березовского городского округа – принять меры для организации теплоснабжения.