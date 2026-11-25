В Кемерове отменили закупку на установку камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок: извещение было размещено 11 ноября 2026 года, а 17 ноября закупку официально отменили. Начальная цена контракта составляла 13 050 000 рублей.

– выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Кемерово (приобретение и установка специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото – и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения), – сказано в проекте контракта.

По данным портала, изначально управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Кемерова планировало закупить и установить 9 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений: пр. Советский, д. 28а; ул. Весенняя от д. 13; ул. Весенняя от д. 21; ул. Весенняя от д. 16; ул. Весенняя от д. 18; бульвар им. Академика Л.С. Барбараша, 6 (Кардиоцентр); бульвар Пионерский, 3 (МФЦ); ул. Николая Островского, 24 (Центральная подстанция); ул. Ноградская, 5.

Заявки принимались до 19 ноября, а итоги должны были подвести 23 ноября. Однако 17 ноября процедуру отменили.

В проекте контракта были прописаны сроки, которые сразу вызвали вопросы: работы должны были начаться со дня, следующего за днем заключения контракта, и завершиться к 1 декабря 2026 года. С учетом сроков подписания договора у подрядчика оставалось бы всего три рабочих дня на весь цикл работ.

Кроме того, в техническом задании не был четко определен объем работ. При этом цена контракта была твердой.

Напомним, в Новокузнецке ранее также отменили закупку оборудования для "умных дорог" почти на 20 миллионов рублей. Мэрия остановила поиск подрядчика, который должен был поставить и настроить сетевое оборудование для интеллектуальной транспортной системы.