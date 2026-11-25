В Кемерове после ремонта открыли Театр для детей и молодежи. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. По его словам, это особенное место с богатой историей и уникальным антуражем. При ремонте специалисты позаботились о сохранении неповторимой атмосферы с морской тематикой, напоминающей корабль под парусами.

Ремонт провели по нацпроекту "Семья". В здании обновили инженерные коммуникации, а на сцене появилась специальная палубная доска из ангарской сосны. Кроме того, здесь установили современный сценический круг с электронной системой управления.

Первой постановкой после ремонта стал спектакль "Фотография, на которой меня нет" по произведению Виктора Астафьева. Уже 27 и 28 ноября зрителей ждет премьера по рассказам Василия Шукшина.

Напомним, капремонт стартовал здесь в прошлом году.