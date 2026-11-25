По информации управления Роспотребнадзора по Кузбассу, за период с 16 по 22 ноября 2026 года в регионе зафиксировали 13,8 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций. В пересчете на 10 тыс. населения показатель заболеваемости достиг 54,1. По сравнению с предыдущей неделей рост составил 24,0%.

Чтобы отслеживать циркуляцию респираторных вирусов, специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе" провели еженедельное исследование. Они изучили клинический материал, взятый у 337 больных с признаками ОРВИ. Удалось определить возбудителя в 74 случаях: в пробах обнаружили как гриппозные, так и негриппозные вирусы.

Специалисты напоминают о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать мест скопления людей и при первых признаках болезни обращаться к врачу.