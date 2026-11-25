Как сообщает КП-Новосибирск, трагедия произошла в Железнодорожном районе Новосибирска на минувших выходных: там под окнами одной из многоэтажек обнаружили мертвую школьницу.

По данным издания, девочка училась в девятом классе. Что именно случилось в ребенком, предстоит выяснить следствию.

– Выясняются все обстоятельства случившегося, – прокомментировали КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.

Новосибирцы в соцсетях соболезнуют родным девочки, на месте гибели ребенка появились цветы, фотография и игрушки.