Для жителей поселка Майзас в Кузбассе организуют альтернативную переправу через Томь. Как сообщил глава Междуреченска Павел Камбалин, с 26 ноября в районе населенного пункта начнет курсировать аэробот. Работать он будет в светлое время суток: утренний рейс запланирован с 09:00 до 09:45, вечерний – с 16:00 до 17:00.

Такая мера понадобилась после того, как стихия повредила понтонный мост. Из-за резкого подъема воды, удара волны и скопления шуги элементы переправы разорвало.

Сейчас подрядная организация готовит территорию, чтобы части понтона можно было приблизить к берегу. Параллельно власти рассматривают запасной вариант: если восстановить мост при замерзающей реке не получится, по опыту прошлых лет здесь обустроят ледовую переправу.

Напомним, ранее мы писали о том, что после эпичного разрушения моста в Кузбассе на новый не хватает денег.

Кроме того, стало известно, что машина проехала по кузбасскому мосту за секунду до крушения – момент попал на видео.