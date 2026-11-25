По информации администрации Кемерова, за текущий год районные комиссии по делам несовершеннолетних изучили 258 административных дел, связанных с нарушениями ПДД подростками. По итогам рассмотрения юным нарушителям вынесли 233 штрафа и 25 предупреждений. Такие меры применяются с 16 лет и нацелены в первую очередь на то, чтобы привить подросткам навыки безопасного поведения на дорогах.

Однако отвечать за проступки детей приходится и взрослым. В отношении родителей и законных представителей вынесли 51 штраф по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию) и 158 предупреждений.