Певица МакSим дала интервью "КП-Петербург", в котором рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью, воспитании дочерей и возвращении хитов нулевых на танцполы.

В последнее время исполнительница не раз оказывалась в центре внимания из-за проблем со здоровьем. Летом 2026 года её госпитализировали после смерти отца. Несмотря на непростой период, певица продолжает выступать и гастролировать по России. При этом она отмечает, что после тяжёлой болезни начала иначе относиться к собственному организму.

– Однако сейчас замечаю, что уже организм начинает диктовать мне свои условия. И я понимаю, что должна к нему прислушиваться, уважать его потребности и не пытаться постоянно всё контролировать. Наверное, со временем учишься не только управлять своим телом, но и договариваться с ним, – поделилась она.

Артистка также вспомнила о борьбе с алкогольной зависимостью:

– Честно говоря, я сама до конца не понимаю, как в моей жизни возникла эта проблема и в какой момент она осталась позади, поэтому мне довольно сложно давать какие-то советы или говорить, как правильно поступать в такой ситуации.

По словам певицы, универсальных советов в такой ситуации быть не может: у каждого человека свой путь.

Отдельно МакSим рассказала о дочерях. Она подчеркнула, что девочки растут совершенно разными личностями, и она старается не навязывать им собственные взгляды и ожидания.

– Мне гораздо интереснее наблюдать, как они сами раскрываются, что выбирают, к чему стремятся, – объяснила исполнительница.

Певица также не отказалась от мысли однажды принять в семью приёмного ребёнка. Однако, по её словам, для такого решения должно прийти подходящее время, когда она внутренне будет к нему готова.

В интервью МакSим затронула и новую волну интереса к музыке нулевых. Она отметила, что ей приятно видеть, как молодое поколение открывает для себя старые хиты и воспринимает их по-своему.

Говоря о концертах, артистка подчеркнула, что песня "Знаешь ли ты" для неё не просто обязательный хит, которого ждут поклонники. Она воспринимает композицию как завершение всей истории выступления и каждый раз исполняет её немного иначе.

4 декабря МакSим выступит в петербургском Ледовом дворце. В программу войдут песни из альбома "Полигамность", некоторые из которых певица прежде не исполняла на концертах. Артистка пообещала зрителям сюрпризы и новые музыкальные решения.