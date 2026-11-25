Инцидент произошел в Новокузнецке на улице Ушинского. По данным, опубликованным в социальных сетях, с крыши одного из зданий сорвались строительные леса. Конструкция рухнула вниз, прямо на припаркованный во дворе автомобиль. Машина получила серьезные повреждения: на кадрах видно, что сверху на нее обрушилось множество деревянных досок и балок.

Вместе с сообщением о происшествии в социальных сетях распространяется видеоролик, снятый, предположительно, камерой наблюдения. Судя по видео, инцидент произошел в светлое время суток.

Редакция VSE42.Ru выясняет детали инцидента.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Кемеровом водитель трактора улетел с дороги из-за плохой погоды.