Переохлаждение ног не вызывает мужское бесплодие и воспаление органов малого таза. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал врач уролог-андролог Владислав Гладышев.

По словам эксперта, мужская репродуктивная система обладает надежной терморегуляцией. Даже на сильном морозе, когда страдают пальцы, уши или нос, температура в области малого таза и мошонки остается стабильной.

Замерзшие стопы грозят лишь общим снижением иммунитета, насморком, бронхитом или обморожением. Однако постоянная зябкость ног может сигнализировать о проблемах с сосудами и требует консультации врача.

Настоящую опасность для мужского здоровья представляют другие факторы:

Перегрев паховой области. Он негативно влияет на качество сперматогенеза.

Он негативно влияет на качество сперматогенеза. Избыточный висцеральный жир. Он нарушает гормональный баланс.

Специалист также призвал не игнорировать тревожные сигналы организма, например частые ночные пробуждения, чтобы не допустить развития хронических заболеваний