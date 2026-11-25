Врач Владислав Гладышев раскрыл россиянам настоящую угрозу мужскому здоровью вместо холодных ног. По его словам, перегрев опаснее мороза.
Переохлаждение ног не вызывает мужское бесплодие и воспаление органов малого таза. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал врач уролог-андролог Владислав Гладышев.
По словам эксперта, мужская репродуктивная система обладает надежной терморегуляцией. Даже на сильном морозе, когда страдают пальцы, уши или нос, температура в области малого таза и мошонки остается стабильной.
Замерзшие стопы грозят лишь общим снижением иммунитета, насморком, бронхитом или обморожением. Однако постоянная зябкость ног может сигнализировать о проблемах с сосудами и требует консультации врача.
Настоящую опасность для мужского здоровья представляют другие факторы:
- Перегрев паховой области. Он негативно влияет на качество сперматогенеза.
- Избыточный висцеральный жир. Он нарушает гормональный баланс.
Специалист также призвал не игнорировать тревожные сигналы организма, например частые ночные пробуждения, чтобы не допустить развития хронических заболеваний