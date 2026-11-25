Зооинженер Анастасия Калинина в беседе с VSE42.Ru назвала породы кошек, которые подходят для содержания в квартире людям с плотным графиком. По ее словам, в этом случае стоит обратить внимание на спокойных и самодостаточных животных: британскую короткошерстную, шотландскую и русскую голубую. Кошки в целом переносят одиночество легче собак, но эти породы – особенно. Кроме того, они не требуют вычесывания по часам, что удобно для занятых хозяев.

По данным зоопсихолога, ветеринарного специалиста и фелинолога платформы "Понимаю" Вероники Мироновой, британские и шотландские (вислоухие) короткошерстные достаточно независимы, хорошо переносят одиночество и не требуют постоянного внимания. Русская голубая – тихая, ненавязчивая и чистоплотная. Мейн-кун также спокоен и покладист, но с оговоркой: ему требуется много места и уход за шерстью.

Все перечисленные породы отличаются низким уровнем активности или флегматичным темпераментом. Они не склонны к разрушительному поведению от скуки, если у них есть игрушки и когтеточка.

Напомним, ранее мы писали о том, какую породу собак рекомендуют завести новичкам.