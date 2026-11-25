В Кузбассе зафиксирован рост активности на рынке недвижимости. По данным Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу, за 10 месяцев этого года ведомство провело более 220 тысяч учетно-регистрационных действий. Это на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только за октябрь кузбассовцы подали почти 26,4 тысячи заявлений. Львиная доля обращений – это купля-продажа, дарение или наследование жилья: права на более чем 20 тысяч объектов были успешно зарегистрированы. На кадастровый учёт поставили свыше 4 тысяч новых земельных участков и зданий.

– Растет доля заявлений, где граждане и организации используют единую процедуру: она позволяет сократить количество обращений и быстрее закрепить юридический статус недвижимости за правообладателем, – отмечает Владимир Бабуцкий, начальник отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Кемеровской области – Кузбассу.

Всего же к ноябрю в регионе на официальном учёте стоит уже почти 920 тысяч квартир. Кроме того, за этот год в Кузбассе официально ввели в эксплуатацию и поставили на учёт 22 новых многоквартирных дома.

Как отмечают в ведомстве, стабильно высокий поток заявлений подтверждает востребованность услуг Росреестра и оживление сделок с недвижимостью в регионе.