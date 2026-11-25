Россиянам подсказали, как придумать максимально безопасный пароль. По словам аналитика Келлерманна, надежную защиту обеспечит длинный пароль из слов, не связанных между собой по смыслу.
Чтобы защитить учетную запись, можно составить пароль из пяти-шести случайных слов, между которыми нет смысловой связи. Таким советом с изданием "Абзац" поделился эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн.
Как объяснил специалист, злоумышленники уже давно используют программы, которые подбирают пароли, перебирая возможные сочетания. Поэтому больше символов – выше надежность. Оптимальной длиной считаются 15 знаков: каждый добавленный символ многократно увеличивает количество вариантов для перебора. А с двухфакторной аутентификацией защита становится в разы эффективнее.
– Подходящим вариантом может служить длинный пароль из пяти-шести случайных, не связанных по смыслу слов, например "тапок, облако, ректор, вилка, июль". Человек запоминает ее как картинку, а программе приходится перебирать астрономическое число вариантов, – отметил Келлерманн.
Он добавил, что спецсимволы тоже полезны, если размещать их в случайных местах. А вот привычные уловки программам для взлома давно знакомы: "@" вместо "а", ноль вместо "о", восклицательный знак или год рождения в конце.
При создании паролей эксперт советует пользоваться сразу тремя инструментами: придумывать отдельную комбинацию для каждого сервиса, подключать менеджер подбора паролей и включать двухфакторную защиту. При таком подходе обновлять пароль каждые 90 дней не понадобится. Келлерманн отметил, что надежная комбинация может работать годами. Менять ее нужно, только если сервис сообщил о взломе или пароль оказался на стороннем сайте.