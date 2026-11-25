Чтобы защитить учетную запись, можно составить пароль из пяти-шести случайных слов, между которыми нет смысловой связи. Таким советом с изданием "Абзац" поделился эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн.

Как объяснил специалист, злоумышленники уже давно используют программы, которые подбирают пароли, перебирая возможные сочетания. Поэтому больше символов – выше надежность. Оптимальной длиной считаются 15 знаков: каждый добавленный символ многократно увеличивает количество вариантов для перебора. А с двухфакторной аутентификацией защита становится в разы эффективнее.

– Подходящим вариантом может служить длинный пароль из пяти-шести случайных, не связанных по смыслу слов, например "тапок, облако, ректор, вилка, июль". Человек запоминает ее как картинку, а программе приходится перебирать астрономическое число вариантов, – отметил Келлерманн.

Он добавил, что спецсимволы тоже полезны, если размещать их в случайных местах. А вот привычные уловки программам для взлома давно знакомы: "@" вместо "а", ноль вместо "о", восклицательный знак или год рождения в конце.

При создании паролей эксперт советует пользоваться сразу тремя инструментами: придумывать отдельную комбинацию для каждого сервиса, подключать менеджер подбора паролей и включать двухфакторную защиту. При таком подходе обновлять пароль каждые 90 дней не понадобится. Келлерманн отметил, что надежная комбинация может работать годами. Менять ее нужно, только если сервис сообщил о взломе или пароль оказался на стороннем сайте.