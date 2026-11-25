В Якутии восьмилетний ребёнок оказался на операционном столе после ранения из пневматического оружия. Обследование показало, что пуля осталась внутри грудной клетки, совсем рядом с сердцем. Подробности истории сообщает КП-Якутия.

Первую помощь мальчику оказали в районной больнице. После рентгена и компьютерной томографии врачи обнаружили инородное тело в правой плевральной полости. Ребёнка направили в Педиатрический центр Национального центра медицины в Якутске. Там его подготовили к операции.

Для извлечения пули медики выбрали малотравматичный метод – операцию через небольшие проколы с использованием видеоэндоскопического оборудования. Во время вмешательства хирурги обнаружили пулю размером всего 5 на 3 миллиметра. Она находилась в передненижней части средостения, в непосредственной близости от перикарда – оболочки, окружающей сердце.

Операция прошла успешно. После вмешательства осложнений не возникло, мальчик полностью восстановился и уже вернулся домой к семье.

Генеральный директор Национального центра медицины Станислав Жирков отметил, что современные хирургические технологии позволяют проводить сложные операции с минимальной травматичностью и помогать детям быстрее возвращаться к привычной жизни.

Напомним, ранее редакция VSE42.RU писала о том, как в Кемерове спасли мальчика, у которого остановилось сердце.