В числе основных задач нового директора – масштабирование цифровых проектов, расширение абонентской базы и повышение качества услуг.

– Мы продолжим расширять сеть LTE для обеспечения стабильного интернета в любой точке региона, а также усилим работу с корпоративными клиентами, предлагая им передовые цифровые сервисы, – отмечает Марина Прохорова.

Директор по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко прокомментировал назначение и подчеркнул, что ключевые приоритеты нового директора – развитие инфраструктуры, интеграция региона в цифровую повестку и выстраивание эффективного партнёрства с органами власти и коммерческим сектором.

– У Марины богатый профессиональный опыт, который поможет ей эффективно выстроить работу отделения, – сказал Максим Токаренко.

Марина Прохорова работает в компании с 2010 года. Начинала со службы поддержки клиентов, затем перешла в сегмент корпоративного бизнеса (B2X). С 2024 года занимала должность руководителя отдела развития корпоративного направления.

Кемеровская область – значимый промышленный центр с развитыми угольной и металлургической отраслями, а также сельским хозяйством, химической промышленностью, энергетикой и машиностроением. Регион также выступает ведущим горнолыжным курортом страны, принимая более 70% туристического потока. Высокая динамика въездного туризма обуславливает актуальность внедрения цифровых решений, обеспечивающих безопасность бизнеса, автоматизацию процессов и оптимизацию затрат при сохранении высокого уровня сервиса.